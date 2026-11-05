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Economie

Taxele și impozitele locale nu se majorează la Cluj-Napoca în 2026. Nici măcar cu rata inflației / O problemă pentru dezvoltatorii imobiliari

a Scris de anca mureşan
Taxele și impozitele locale nu se majorează la Cluj-Napoca în 2026. Nici măcar cu rata inflației / O problemă pentru dezvoltatorii imobiliari
Aosom
Taxele și impozitele locale nu vor fi majorate în 2027 nici măcar cu rata inflației. Anunțul a fost făcut de către primarul Emil Boc, în cadrul unei conferințe de presă din 5 noiembrie 2026.

Sursa: Ziua De Cluj

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