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Economie

Telefonul compact care promite experiența esențială pe Android la preț de midrange

s Scris de start-up.ro
Telefonul compact care promite experiența esențială pe Android la preț de midrange
Aosom
Enough Phone este un smartphone Android cu ecran de 5,3 inch, baterie care poate fi înlocuită de utilizator și lansare programată pentru mai 2027. Dispozitivul va avea un procesor MediaTek...

Sursa: Start-up

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