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Economie

Telurul din Apuseni: de la minereurile de la Zlatna la tehnologiile energetice actuale

i Scris de ionuț bălan
Telurul din Apuseni: de la minereurile de la Zlatna la tehnologiile energetice actuale
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Telurul este un element rar, fără exploatări dedicate, dar folosit în tehnologii moderne precum panouri fotovoltaice, materiale termoelectrice, aliaje speciale și electronice. Povestea sa începe în Munții Apuseni, zona Zlatna-Fața Băii fiind localitatea-tip legată de minereurile aurifere exploatate istoric. Primele cercetări decisive provin din această regiune.

Sursa: Jurnalul Ro

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