Telurul din Apuseni: de la minereurile de la Zlatna la tehnologiile energetice actuale

Telurul este un element rar, fără exploatări dedicate, dar folosit în tehnologii moderne precum panouri fotovoltaice, materiale termoelectrice, aliaje speciale și electronice. Povestea sa începe în Munții Apuseni, zona Zlatna-Fața Băii fiind localitatea-tip legată de minereurile aurifere exploatate istoric. Primele cercetări decisive provin din această regiune.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗