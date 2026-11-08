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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Tepro lasă aproape 200 de oameni fără loc de muncă

d Scris de dan dima
Tepro lasă aproape 200 de oameni fără loc de muncă
Aosom
Cei 194 de angajați ai Metinvest Tubular Iași, fosta fabrică Tepro, se pregătesc pentru o posibilă concediere colectivă

Sursa: Ziarul Evenimentul

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