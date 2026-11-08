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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Termen-limită pentru programarea concediilor din 2027. Ai zile libere rămase din 2026? Regula de 18 luni

a Scris de andreea vlad
Termen-limită pentru programarea concediilor din 2027. Ai zile libere rămase din 2026? Regula de 18 luni
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Angajatorii și angajații din România trebuie să finalizeze planificarea concediilor de odihnă pentru anul 2027 până cel târziu la data de 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor articolului 148 din Codul Muncii. Conform legislației în vigoare, programarea vacanţelor se face colectiv sau individual, cu consultarea angajaților. În cazul programărilor individuale, cererea trebuie depusă cu cel puțin […]

Sursa: National - Ziarul National

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