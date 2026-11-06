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Economie

TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru afectarea sănătății mintale a utilizatorilor. Ce amendă ar putea primi rețeaua socială

a Scris de aniela manolea
TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru afectarea sănătății mintale a utilizatorilor. Ce amendă ar putea primi rețeaua socială
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TikTok încalcă legislația UE, potrivit constatărilor preliminare ale Comisiei Europene, publicate vineri, 6 noiembrie. Rețeaua socială chinezească expune continuu utilizatorii la conținut care le poate afecta sănătatea mintală și dispoziția, acuză Bruxelles. Firma ar putea fi amendată cu până la 6% din cifra de afaceri mondială.

Sursa: Ziare

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