TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru afectarea sănătății mintale a utilizatorilor. Ce amendă ar putea primi rețeaua socială

TikTok încalcă legislația UE, potrivit constatărilor preliminare ale Comisiei Europene, publicate vineri, 6 noiembrie. Rețeaua socială chinezească expune continuu utilizatorii la conținut care le poate afecta sănătatea mintală și dispoziția, acuză Bruxelles. Firma ar putea fi amendată cu până la 6% din cifra de afaceri mondială.

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