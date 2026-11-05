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Economie

Top 20 sectoare după numărul de salariaţi noi. Cine mai angajează în România? Construcţiile, transporturile au apăsat cel mai mult pedala recrutării. Industria calculatoarelor şi electronicelor vine tare din urmă

r Scris de ramona cornea
Top 20 sectoare după numărul de salariaţi noi. Cine mai angajează în România? Construcţiile, transporturile au apăsat cel mai mult pedala recrutării. Industria calculatoarelor şi electronicelor vine tare din urmă
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Construcţiile şi transporturile au înregistrat cea mai mare creştere a numărului de salariaţi din economie în august 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor oficiale de la Institutul Naţional de Statistică (INS), analizate de ZF.

Sursa: Zf Ro

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