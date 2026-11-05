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Economie

Top ListaFirme: care sunt cele mai profitabile companii din România în fiecare județ

s Scris de start-up.ro
Top ListaFirme: care sunt cele mai profitabile companii din România în fiecare județ
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Din totalul de firme active (842.542) cu bilanț depus pentru anul financiar 2025, circa șase din 10 firme din România au încheiat anul pe plus. România are 509.791 de companii profitabile, cu un...

Sursa: Start-up

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