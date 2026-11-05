 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Tot mai mulți români își pun banii la bursă. Ce trebuie să știi înainte să investești

m Scris de maria iuliana
Tot mai mulți români își pun banii la bursă. Ce trebuie să știi înainte să investești
Aosom
Numărul investitorilor raportați în fondurile locale de acțiuni a crescut cu aproximativ 110% într-un an, de la 148.139 în iulie 2025 la 310.788 în iulie 2026, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech