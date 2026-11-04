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Economie

Traficul organic al site-ului este în scădere? De ce inteligența artificială nu este întotdeauna de vină

a Scris de advertorial
Traficul organic al site-ului este în scădere? De ce inteligența artificială nu este întotdeauna de vină
Aosom
Scăderea numărului de vizitatori proveniți din Google a devenit una dintre cele mai mari preocupări ale companiilor care depind de vizibilitatea online. Pentru multe afaceri, explicația pare evidentă: inteligența artificială schimbă comportamentul utilizatorilor, iar răspunsurile generate direct în motoarele de căutare reduc nevoia de a accesa site-urile. Realitatea este însă mai complicată. Datele recente arată că scăderea traficului organic nu afectează toate industriile în ...

Sursa: Ziare

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