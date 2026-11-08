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Economie

Tragerile Loto de duminică, 8 noiembrie. Reporturi de peste 1 milion de euro la 6/49 și Noroc

c Scris de cristian anton
Tragerile Loto de duminică, 8 noiembrie. Reporturi de peste 1 milion de euro la 6/49 și Noroc
Aosom
Un report de peste 3,47 milioane de lei (peste 649.900 euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, pentru tragerea de duminică, 8 noiembrie, în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,91 milioane de lei (peste 358.400 euro).

Sursa: Stirile Pro.tv

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