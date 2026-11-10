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Economie

Transportul mărfurilor, tot mai scump pe fondul atacurilor din Marea Neagră. „Consumatorul final este cel care va plăti”

y Scris de yvette mîrza
Transportul mărfurilor, tot mai scump pe fondul atacurilor din Marea Neagră. „Consumatorul final este cel care va plăti”
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Transportul mărfurilor prin Marea Neagră devine tot mai scump, iar, în final, consumatorii vor plăti mai mult pentru produsele cumpărate.

Sursa: Stirile Pro.tv

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