Independența SA Sibiu are un nou acționar majoritar, după ce compania Transilvania Construcții SA din Cluj-Napoca a cumpărat participația deținută de Transilvania Investments Alliance. Tranzacția, în valoare de 45,39 milioane de lei, îi oferă cumpărătorului 53,3008% din capitalul social și drepturile de vot. La o zi după schimbarea acționariatului, Consiliul de Administrație al societății sibiene […] The post Tranzacție spectaculoasă la Sibiu, de peste 45 de milioane de lei: Independența S.A. are un nou acționar majoritar appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Distribuie: Facebook Instagram