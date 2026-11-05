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Economie

Traseele liniilor 46B, 44 și 49 sunt deviate temporar

z Scris de ziua de cluj
Traseele liniilor 46B, 44 și 49 sunt deviate temporar
Aosom
Compania de Transport Public Cluj-Napoca informează utilizatorii liniilor urbane 46B, 44 și 49 că mijloacele de transport circulă pe trasee deviate, ca urmare a unei avarii la conducta de apă pe Calea Dorobanților, după cum urmează:

Sursa: Ziua De Cluj

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