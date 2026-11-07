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Economie

„Trebuie schimbat totul”. Unul dintre favoriții la președinția Franței promite o revoluție politică și ieșirea din NATO. Ce ar însemna pentru Europa

G Scris de Gabriel Negreanu
„Trebuie schimbat totul”. Unul dintre favoriții la președinția Franței promite o revoluție politică și ieșirea din NATO. Ce ar însemna pentru Europa
Aosom
Nu am decât un singur lucru rezonabil s v propun. Este, pân la urm, destul de moderat. Un singur lucru: trebuie schimbat totul, a declarat Jean-Luc Mélenchon, sâmbt, 7 noiembrie, la un miting organiz… [+4939 chars]

Sursa: mediafax.ro

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