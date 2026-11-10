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Economie

TrevIQ | Analiz[ rezultate trimestriale (T3 2026). Prețul petrolului compensează scăderea producției

z Scris de ziare.com
TrevIQ | Analiz[ rezultate trimestriale (T3 2026). Prețul petrolului compensează scăderea producției
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Occidental Petroleum a raportat pentru T3 2026 un profit ajustat cu aproape 31% peste estimările analiștilor, susținut de prețul mult mai ridicat al petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Veniturile au ratat însă ușor consensul, iar producția a scăzut din cauza opririlor temporare din Golful Mexic. Fluxul de numerar solid a permis reducerea datoriei principale la 10 mld. USD. Reacția pe bursă a fost moderată: acțiunile au urcat cu circa 1% după închiderea ...

Sursa: Ziare

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