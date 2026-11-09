TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Profit surpriză și prognoză de venituri majorată

Moderna a raportat pentru T3 2026 rezultate mult peste așteptări, revenind pe profit după o creștere a veniturilor de 29% YoY, susținută de vaccinurile anti-COVID vândute pe piețele internaționale. Compania și-a majorat prognoza de creștere a veniturilor pentru 2026 la 15%-25% (de la până la 10%) și și-a redus din nou cheltuielile estimate. Raportarea vine după un avans de peste 750% de la începutul anului, alimentat în principal de datele pozitive de Faza 3 pentru terapia ...

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