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Economie

TrevIQ | Analiza rezultate trimestriale (T3 2026). Venituri în urcare, prognoza de profit redusă

z Scris de ziare.com
TrevIQ | Analiza rezultate trimestriale (T3 2026). Venituri în urcare, prognoza de profit redusă
Aosom
TeraPlast a raportat pentru primele nouă luni din 2026 vânzări în creștere, susținute de export și de fabrica preluată în Spania, dar o profitabilitate în scădere, grupul încheind perioada pe pierdere. Costurile mai mari cu materiile prime, volumele mai mici și întârzierile la plata proiectelor publice au ținut rezultatele sub buget. Compania și-a revizuit în jos prognoza pentru 2026 și estimează acum o pierdere netă anuală. Acțiunea a intrat în raportare cu o scădere de ...

Sursa: Ziare

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