TrevIQ | Raport de inițiere – sumar. Ciclul de achiziții se închide, urmează testul marjei

Echipa de Equity Research a TradeVille a inițiat pe 14 octombrie 2026 acoperirea pe AROBS Transilvania Software, grupul tehnologic din Cluj-Napoca cu trei linii de business - servicii software, produse proprii și integrare de sisteme - cu recomandarea „STRONG BUY” și un preț țintă de 0,98 RON pe acțiune, obținut printr-un model de actualizare a fluxurilor de numerar.

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