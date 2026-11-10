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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

TrevIQ | Raport de inițiere – sumar. Ciclul de achiziții se închide, urmează testul marjei

z Scris de ziare.com
TrevIQ | Raport de inițiere – sumar. Ciclul de achiziții se închide, urmează testul marjei
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Echipa de Equity Research a TradeVille a inițiat pe 14 octombrie 2026 acoperirea pe AROBS Transilvania Software, grupul tehnologic din Cluj-Napoca cu trei linii de business - servicii software, produse proprii și integrare de sisteme - cu recomandarea „STRONG BUY” și un preț țintă de 0,98 RON pe acțiune, obținut printr-un model de actualizare a fluxurilor de numerar.

Sursa: Ziare

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