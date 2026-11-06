 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Tribunalul Bucureşti a admis cererea companiei aeriene DAN AIR de intrare în insolvenţă

c Scris de cristian matei
Tribunalul Bucureşti a admis cererea companiei aeriene DAN AIR de intrare în insolvenţă
Aosom
Tribunalul Bucureşti a admis, vineri, cererea companiei aeriene DAN AIR de intrare în insolvenţă, administrator judiciar provizoriu fiind numit RTZ & Partners SPRL-Filiala Bucureşti.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech