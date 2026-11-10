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Economie

Trucul simplu care te ajută să încălzești casa mai repede iarna, fără facturi mai mari. Ce trebuie să montezi în spatele caloriferelor

n Scris de nicu banciu
Trucul simplu care te ajută să încălzești casa mai repede iarna, fără facturi mai mari. Ce trebuie să montezi în spatele caloriferelor
Aosom
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în luna noiembrie, temperaturile vor deveni din ce în ce mai reci, iar mulți români vor da deja drumul la căldură.

Sursa: Click

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