Trucul simplu și ieftin care te ajută să scapi de mucegaiul din casă. Ingredientul pe care îl ai deja în bucătărie

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, umezeala care se acumulează în casă nu numai că va crea o atmosferă neplăcută în camere, dar poate crește și riscul apariției mucegaiului. Din fericire, există o metodă simplă care ne va putea ajuta imediat să scăpăm de problemă.

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