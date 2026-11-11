 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Turcia, Azerbaidjan, Georgia și Bulgaria au semnat un acord pentru dezvoltarea unui coridor regional de energie electrică; Proiectul ar urma să aibă o capacitate de 2.000–3.000 MW (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Turcia, Azerbaidjan, Georgia și Bulgaria au semnat un acord pentru dezvoltarea unui coridor regional de energie electrică; Proiectul ar urma să aibă o capacitate de 2.000–3.000 MW (Financial Intelligence)
Aosom
Turcia, Azerbaidjan, Georgia și Bulgaria au semnat un acord de parteneriat strategic în domeniul (…)

Sursa: Ziar.com

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech