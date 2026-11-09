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Economie

UE a dat în judecată IBM din cauza sistemului ce a creat haos pe aeroporturile europene

s Scris de sebastian jucan
UE a dat în judecată IBM din cauza sistemului ce a creat haos pe aeroporturile europene
Aosom
Uniunea Europeană a dat în judecată compania americană IBM, grupul de IT francez Atos și contractorul italian din domeniul apărării Leonardo, din cauza întârzierilor repetate în dezvoltarea noului sistem inteligent de control al frontierelor pentru blocul comunitar, a relatat luni publicația Financial Times, preluată de Reuters. Citând comunicări interne pe care le-a obținut, Financial Times …

Sursa: Hotnews

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