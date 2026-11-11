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Economie

UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență”

a Scris de aniela manolea
UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență”
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Uniunea Europeană prezintă miecuri, 11 noiembrie, mai multe reguli noi pentru protecția consumatorilor împotriva capcanelor online. Printre propuneri se numără reglementarea influencerilor, interzicerea „interfețelor înșelătoare”, dar și instituirea dreptului de a dezactiva funcționalitățile „care creează dependență”.

Sursa: Ziare

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