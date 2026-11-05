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Economie

UE investeşte 525 de milioane de euro în startupuri din industria semiconductorilor, pentru a reduce decalajul faţă de SUA şi China

r Scris de roxana popa, redactor
UE investeşte 525 de milioane de euro în startupuri din industria semiconductorilor, pentru a reduce decalajul faţă de SUA şi China
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Din suma totală, Comisia Europeană şi statele membre vor aloca 440 de milioane de euro sub formă de granturi

Sursa: Stiri Pe Surse

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