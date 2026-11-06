O firmă românească ar putea ajunge să răspundă pentru marfa unui comerciant chinez, chiar dacă nu a produs-o și nici nu a văzut-o vreodată. The post UE reformează toate vămile: firmele românești pot ajunge să plătească pentru importurile comercianților chinezi și nu numai appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗