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Economie

Uleiul de măsline s-ar putea ieftini, dar Spania încearcă să blocheze acest lucru. Decizia care poate afecta milioane de europeni

g Scris de gabriel negreanu
Uleiul de măsline s-ar putea ieftini, dar Spania încearcă să blocheze acest lucru. Decizia care poate afecta milioane de europeni
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Spania, cel mai mare producător mondial de ulei de măsline, a decis să retragă temporar de pe piață 12% din producția sa, echivalentul a aproximativ 188.000 de tone, pentru a preveni o prăbușire a prețurilor. Măsura, aplicată pentru prima dată, vine în contextul în care țara se pregătește pentru una dintre cele mai mari recolte din istorie. Decizia ar putea influența prețurile uleiului de măsline în întreaga Europă, inclusiv în România.

Sursa: Mediafax Ro

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