Uleiul de măsline s-ar putea ieftini în curând. Ce țară se opune însă scăderii prețurilor

Pentru a opri prăbușirea prețurilor pe piața globală, Spania — cel mai mare producător mondial de ulei de măsline — a adoptat o măsură radicală: retragerea temporară de la vânzare a 12% din producția sa. Această strategie ascunde de pe piață nu mai puțin de 188.000 de tone de „aur lichid”, o mișcare menită să mențină artificial tarifele ridicate în magazine.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗