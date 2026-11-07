 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Uleiul de măsline s-ar putea ieftini în curând. Ce țară se opune însă scăderii prețurilor

r Scris de redacția jurnalul
Uleiul de măsline s-ar putea ieftini în curând. Ce țară se opune însă scăderii prețurilor
Aosom
Pentru a opri prăbușirea prețurilor pe piața globală, Spania — cel mai mare producător mondial de ulei de măsline — a adoptat o măsură radicală: retragerea temporară de la vânzare a 12% din producția sa. Această strategie ascunde de pe piață nu mai puțin de 188.000 de tone de „aur lichid”, o mișcare menită să mențină artificial tarifele ridicate în magazine.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech