Mircea Brândușă Primăria Ulmeni își concentrează activitatea din perioada noiembrie–decembrie 2026 pe pregătirea închiderii exercițiului financiar, actualizarea alocărilor bugetare și continuarea proiectelor de infrastructură. Printre domeniile vizate se numără modernizarea drumurilor, rețelele de apă și canalizare, eficiența energetică, digitalizarea și infrastructura pentru educație și sport. Rectificarea bugetului și actualizarea listei de investiții Unul dintre demersurile […] Articolul Ulmeni: rectificarea bugetului și continuarea investițiilor, priorități la final de an apare prima dată în Obiectiv.

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