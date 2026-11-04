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Economie

ULTIMA ORĂ Concedieri în România. Al treilea val de disponibilizări din acest an la RAAL

v Scris de vladimir ionescu
ULTIMA ORĂ Concedieri în România. Al treilea val de disponibilizări din acest an la RAAL
Aosom
RAAL, companie specializată în producția de sisteme complete de răcire și schimbătoare de căldură din aliaje de aluminiu și oțel inoxidabil, anunță noi concedieri. Citește mai mult pe Profit.ro.

Sursa: Hotnews

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