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Economie

ULTIMA ORĂ Restructurări în România: Cel mai mare producător indian de colivii pentru rulmenți restrânge activitatea la fabrica din Ghimbav

m Scris de maria ionescu
ULTIMA ORĂ Restructurări în România: Cel mai mare producător indian de colivii pentru rulmenți restrânge activitatea la fabrica din Ghimbav
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Harsha Engineers, cel mai mare producător indian de colivii pentru rulmenți, intrat în România în urmă cu 10 ani, declanșează restructurări la fabrica din Ghimbav, unde lucrează aproximativ 190 de angajați, în cadrul unui proces menit să reducă costurile și să stopeze pierderile operaționale la subsidiara locală, relevă datele analizate de Profit.ro. Citiți mai mult …

Sursa: Hotnews

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