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Economie

Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă (…) (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă (…) (Gândul)
Aosom
În data de 23 septembrie 2026, cu doar câteva zile înainte ca guvernul propus de premierul (…)

Sursa: Ziar.com

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