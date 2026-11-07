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Economie

Un angajat la stat de 24 de ani din Franța câștigă 4600 de euro pe lună: „E scandalos să am atâția bani la vârsta asta”

d Scris de dana arambescu
Un angajat la stat de 24 de ani din Franța câștigă 4600 de euro pe lună: „E scandalos să am atâția bani la vârsta asta”
Aosom
La doar 24 de ani, o vârstă la care majoritatea tinerilor europeni încă își caută primul loc de muncă stabil sau încearcă să iasă din contracte temporare prost plătite, Jules Jabouille a ajuns să încaseze un salariu net de 4.600 de euro pe lună ca înalt funcționar în administrația de stat a Franței. Deși se află abia la începutul vieții profesionale, tânărul recunoaște deschis că nivelul veniturilor sale îi creează un puternic disconfort moral și îl cataloghează drept o anomalie raportată la munca depusă de generațiile anterioare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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