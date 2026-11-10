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Economie

Un ceas japonez de 12.400 de dolari a fost desemnat cel mai bun ceas sportiv din 2026. Ce are special acest model

v Scris de vlad ionescu
Un ceas japonez de 12.400 de dolari a fost desemnat cel mai bun ceas sportiv din 2026. Ce are special acest model
Aosom
Un producător japonez a câștigat premiul pentru cel mai bun ceas sportiv al anului 2026, într-o competiție internațională dedicată ceasurilor de lux. Modelul Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver a fost ales la Grand Prix d’Horlogerie de Genève, eveniment în cadrul căruia au fost premiate unele dintre cele mai apreciate creații ale industriei.

Sursa: Ziare

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