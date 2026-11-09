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Economie

Un congresmen republican a depus, în Camera Reprezentanților, o rezoluție pentru a-l demite pe secretarul Apărării. Acesta susține că Pete Hegseth a încălcat Constituția atunci când a aprobat implicarea SUA în operațiuni împotriva Iranului, fără acordul Congresului, dar și în arestarea președintelui din Venezuela, Nicolas Maduro.

a Scris de antonia olteanu
Un congresmen republican a depus, în Camera Reprezentanților, o rezoluție pentru a-l demite pe secretarul Apărării. Acesta susține că Pete Hegseth a încălcat Constituția atunci când a aprobat implicarea SUA în operațiuni împotriva Iranului, fără acordul Congresului, dar și în arestarea președintelui din Venezuela, Nicolas Maduro.
Aosom
Congresmenul care a depus rezoluția în Camera Reprezentanților este Thomas Massie, care reprezintă statul Kentucky. Acesta susține că secretarul Apărării a încălcat constituția, prin deciziile pe care le-a luat pe parcursul mandatului său, în special în ceea ce privește războiul cu Iranul: “Prin implicarea în ostilități în Iran timp de mai mult de 90 de […]

Sursa: Biziday

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