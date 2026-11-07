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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Un diamant uriaș, de 6,03 carate, care ar putea valora 1.000.000 de dolari, găsit după de 12 ani de căutări: „Era atât de mare, încât am început să tremur!” / VIDEO

a Scris de ana tet
Un diamant uriaș, de 6,03 carate, care ar putea valora 1.000.000 de dolari, găsit după de 12 ani de căutări: „Era atât de mare, încât am început să tremur!” / VIDEO
Aosom
De peste 12 ani, Jack Pearadin își petrecea timpul liber căutând diamante prin pietriș, într-un parc din Statele Unite. Găsise sute de pietre prețioase, dar niciuna care să-i schimbe viața. Până într-o zi de ianuarie, când a observat ceva strălucind într-o grămadă de pietre. A încercat să scoată obiectul cu o lingură, însă era atât de mare, încât nu încăpea sub el. Câteva clipe mai târziu, bărbatul tremura de emoție, iar oamenii care îi urmăreau transmisiunea în direct pe TikTok asistau la o descoperire neobișnuită.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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