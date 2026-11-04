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Economie

Un elev din Italia a devenit milionar la 18 ani, cu un loz de numai 10 euro. Ce vrea să facă tânărul cu cele 2 milioane

a Scris de aura trif
Un elev din Italia a devenit milionar la 18 ani, cu un loz de numai 10 euro. Ce vrea să facă tânărul cu cele 2 milioane
Aosom
La doar 18 ani, un tânăr din Italia a devenit milionar după ce a răzuit un loz de 10 euro, cumpărat de la barul unde lucra două ore pe zi, după școală.

Sursa: Stirile Pro.tv

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