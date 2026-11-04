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Economie

Un fost învățător a devenit miliardar peste noapte după listarea companiei sale la bursă, în China

l Scris de lorena mihăilă
Un fost învățător a devenit miliardar peste noapte după listarea companiei sale la bursă, în China
Aosom
Un fost învățător din China a intrat în topul miliardarilor după ce acțiunile companiei pe care o conduce au explodat la debutul pe Bursa din Shenzhen.

Sursa: Stirile Pro.tv

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