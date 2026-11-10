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Economie

Un furnizor de energie electrică a rămas fără licență. ANRE nu a găsit pe nimeni la sediul firmei. Sunt afectați consumatorii?

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Un furnizor de energie electrică a rămas fără licență. ANRE nu a găsit pe nimeni la sediul firmei. Sunt afectați consumatorii?
Aosom
ANRE retrage licența unui furnizor de energie electrică: Firma nu a fost găsită la sediu și a lăsat garanții neconstituite de peste 3,5 milioane de lei

Sursa: Stiri Pe Surse

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