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Economie

Un furnizor de energie, scos de pe piață de ANRE prin retragerea licenţei: „Este un risc”

f Scris de florentina grigore
Un furnizor de energie, scos de pe piață de ANRE prin retragerea licenţei: „Este un risc”
Aosom
O companie care activa pe piața energiei electrice a rămas fără licență, după ce verificările autorității de reglementare au scos la iveală mai multe nereguli. Președintele ANRE spune că astfel de situații pot pune în pericol întreaga piață.

Sursa: Adevarul

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