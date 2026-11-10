Un gigant energetic grec pregătește investiții de 1,3 miliarde de euro în România. 60% din bugetul regional ar urma să ajungă aici

Grupul grec HELLENiQ ENERGY intenționează să investească 1,3 miliarde de euro în proiecte de energie regenerabilă din România până în 2030. Planurile companiei au fost prezentate luni seară, la București, în cadrul unui eveniment la care a participat și ministrul Mediului, Natalia Intotero. Investițiile vizează creșterea producției de energie electrică și dezvoltarea unor sisteme de stocare.

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