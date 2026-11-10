 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Un gigant energetic grec pregătește investiții de 1,3 miliarde de euro în România. 60% din bugetul regional ar urma să ajungă aici

a Scris de andreea deaconescu
Un gigant energetic grec pregătește investiții de 1,3 miliarde de euro în România. 60% din bugetul regional ar urma să ajungă aici
Aosom
Grupul grec HELLENiQ ENERGY intenționează să investească 1,3 miliarde de euro în proiecte de energie regenerabilă din România până în 2030. Planurile companiei au fost prezentate luni seară, la București, în cadrul unui eveniment la care a participat și ministrul Mediului, Natalia Intotero. Investițiile vizează creșterea producției de energie electrică și dezvoltarea unor sisteme de stocare.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech