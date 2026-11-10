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Economie

Un mare producător indian își restrânge activitatea în România după cinci ani de pierderi. Ce se întâmplă cu fabrica din Ghimbav

c Scris de cristina stancu
Un mare producător indian își restrânge activitatea în România după cinci ani de pierderi. Ce se întâmplă cu fabrica din Ghimbav
Aosom
Unul dintre cei mai mari producători de colivii pentru rulmenți la nivel mondial a anunțat un plan de restrângere a activității la fabrica pe care o deține în Ghimbav, județul Brașov, în încercarea de a reduce costurile și de a opri pierderile înregistrate de subsidiara din România.

Sursa: Adevarul

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