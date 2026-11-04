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Economie

Un milionar sibian, fost fotbalist, cu o avere de 250 de milioane de euro, vrea să transforme 'Circul al Foamei' de lângă Unirea Shopping Center

a Scris de anca flondor
Un milionar sibian, fost fotbalist, cu o avere de 250 de milioane de euro, vrea să transforme 'Circul al Foamei' de lângă Unirea Shopping Center
Aosom
Aurel Munteanu, fostul mijlocaș defensiv de la Sportul Studențesc, și proprietarul lanțului hotelier „Împăratul Romanilor”, are un proiect ambițios.

Sursa: Stiri Pe Surse

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