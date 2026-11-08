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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Un nou drum expres de 120 de kilometri se pregătește în România. Constructorii ucraineni anunță când încep lucrările

v Scris de vlad ionescu
Un nou drum expres de 120 de kilometri se pregătește în România. Constructorii ucraineni anunță când încep lucrările
Aosom
Lucrările la primul tronson al Drumului Expres Arad - Oradea sunt programate să înceapă în primăvara anului 2027. Constructorul ucrainean Automagistral Pivden, implicat în proiect alături de compania românească Precon Transilvania, a anunțat că își pregătește echipele pentru noul șantier.

Sursa: Ziare

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