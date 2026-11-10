Un nou drum expres din România este aproape gata. Lucrările au ajuns la 98%, dar mai este nevoie de intervenții

Drumul expres care va lega Brăila de Galați se apropie de finalizare, după ce lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 98%. Cei 10,76 kilometri de șosea sunt aproape gata, însă deschiderea circulației depinde de finalizarea unui pod hobanat și de efectuarea ultimelor lucrări de siguranță.

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