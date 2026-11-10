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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Un nou drum expres din România este aproape gata. Lucrările au ajuns la 98%, dar mai este nevoie de intervenții

v Scris de vlad ionescu
Un nou drum expres din România este aproape gata. Lucrările au ajuns la 98%, dar mai este nevoie de intervenții
Aosom
Drumul expres care va lega Brăila de Galați se apropie de finalizare, după ce lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 98%. Cei 10,76 kilometri de șosea sunt aproape gata, însă deschiderea circulației depinde de finalizarea unui pod hobanat și de efectuarea ultimelor lucrări de siguranță.

Sursa: Ziare

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