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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Un nou val de alerte aeriene a pus în gardă Europa. România și alte 5 țări au fost vizate

a Scris de anca năstase
Un nou val de alerte aeriene a pus în gardă Europa. România și alte 5 țări au fost vizate
Aosom
Toate alarmele s-au dovedit false. Insa pe langa zboruri, sisteme frigorifice ale magazinelor sau banci de sange din franta, amenintari au primit si redactiile. Imediat va spunem tot ce stim.

Sursa: Rfi

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