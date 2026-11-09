Un oraș construit de la zero, fără mașini, va rivaliza cu Dubai și Abu Dhabi / Investiția se ridică la 12,6 miliarde de euro

Un oraș de lux, evaluat la aproape 13 miliarde de euro, urmează să fie construit în Emiratele Arabe Unite, între Abu Dhabi și Dubai. Noua dezvoltare imobiliară se numește Al Mamoura și va fi amplasată de-a lungul autostrăzii Sheikh Zayed. Al Mamoura este un mega-proiect imobiliar de lux, conceput sub forma unui „mini-oraș” sustenabil și […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗