Un producător de smartphone-uri pregătește un ecran pe spatele telefonului și o baterie imensă. Ce știm despre el

Honor a confirmat că viitoarele sale telefoane din seria 700 vor avea o caracteristică mai puțin obișnuită, mai exact, un al doilea ecran amplasat pe spate, lângă camerele foto. Compania a prezentat deja designul celor trei modele și a deschis precomenzile în China, deși data lansării oficiale nu a fost anunțată.

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