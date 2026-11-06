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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Un producător de smartphone-uri pregătește un ecran pe spatele telefonului și o baterie imensă. Ce știm despre el

v Scris de vlad ionescu
Un producător de smartphone-uri pregătește un ecran pe spatele telefonului și o baterie imensă. Ce știm despre el
Aosom
Honor a confirmat că viitoarele sale telefoane din seria 700 vor avea o caracteristică mai puțin obișnuită, mai exact, un al doilea ecran amplasat pe spate, lângă camerele foto. Compania a prezentat deja designul celor trei modele și a deschis precomenzile în China, deși data lansării oficiale nu a fost anunțată.

Sursa: Ziare

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