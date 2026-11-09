Un român a câștigat peste 1.000.000 de lei la Loto, fără să meargă măcar la o agenție. Cum a jucat biletul norocos

Un premiu de 1,031 milioane de lei a fost câștigat duminică la tragerea Noroc, anunță Loteria Română. Norocosul a reușit să ia premiul cel mare fără să meargă măcar la o agenție Loto. Alte câștiguri importante au fost înregistrate la Suceava și Vaslui.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗